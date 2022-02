Thomas Ravier : "Villefranche n'a pas vocation à gagner 10 000 habitants dans les années à venir"

Depuis le début de l'année, Villefranche-sur-Saône et son réseau de bus Libellule ont intégré l'AOMTL, le nouveau Sytral. Pour un changement bénéfique radical ? "Dans l'immédiat non", tempère le maire Thomas Ravier. "On peut espérer, en étant dans un ensemble plus grand, d'avoir des moyens supplémentaires, des effets de mutualisation, de développement", poursuit-il.

Il y a évidemment de l'espoir pour la commune caladoise qui compte 10 000 pendulaires qui prennent le train chaque jour.

Thomas Ravier évoque une "vraie pression des promoteurs sur le foncier caladois". "C'est encore plus flagrant sur les communes périphériques", note l'élu qui évoque un marché de l'immobilier "tendu avec une augmentation des prix".

"On reproche à Villefranche de beaucoup construire mais c'est un procès un peu injuste. On construit certes, mais sans gagner véritablement d'habitants. (...) Villefranche n'a pas vocation à gagner 10 000 habitants dans les années à venir", note Thomas Ravier.

La particularité de Villefranche-sur-Saône, c'est son centre-ville avec sa grande rue Nat'. Pas question pour Thomas Ravier de piétonniser la zone : "Notre objectif n'est pas de chasser la voiture. La plupart des gens qui viennent à Villefranche habitent dans des communes rurales qui n'ont pas la chance d'être desservies par des transports en commun", conclut-il.

