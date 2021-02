Près de Lyon : sans permis, il prend la route chargé en cannabis malgré une interdiction de sortie

Vers minuit, en plein couvre-feu, ils ont aperçu un habitant de la commune très défavorablement connu de leurs services. Et pour cause, le jeune homme âgé de 19 ans conduisait sans permis de conduire. Il faisait aussi l’objet d’une interdiction judiciaire de s’absenter de son domicile entre 20h et 6h du matin.

Durant le contrôle, les policiers ont repéré des emballages de produits stupéfiants dans l’habitacle de la voiture. Par ailleurs, une forte odeur de cannabis se dégageait du véhicule. Une fouille permettra de mettre la main sur 606g de résine de cannabis, 52g d’herbe et 326g d’huile de la même substance. Un peu plus de 1300 euros ont aussi été trouvés par les policiers.

Placé en garde à vue, l’individu a affirmé qu’il transportait la drogue pour un tiers non identifié. Le Vaudais sera présenté ce jeudi au parquet en vue d’un jugement en comparution immédiate.