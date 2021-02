National : le SC Lyon et Villefranche repartent avec un petit point

Le SC Lyon ne retrouve toujours pas la victoire. Les Lyonnais n'ont pas fait mieux qu'un match nul (1-1) ce vendredi contre Concarneau. Un match nul décevant puisque les joueurs de Nicolas Le Bellec ont vu leurs adversaires revenir au score à la 92e minute de jeu. "Ça fait mal de prendre un but dans les arrêts de jeu. Les choses ont basculé en 2 minutes. Concarneau a poussé en seconde période mais on a de très grosses occasions. Le plus important était de mettre le second. On les a laissés en vie et on le paye", a déclaré le coach à l'issue de la rencontre.

De son côté, le FC Villefranche-Beaujolais n'a pas fait mieux que les Lyonnais. Les Caladois ont également fait match nul contre Annecy (1-1). Une contre-performance contre un mal-classé qui pourrait coûter cher aux FCVB dans la course au maintien.

Prochain rendez-vous pour les clubs rhodaniens de National vendredi prochain. Le SC Lyon recevra Laval et Villefranche se déplacera à Quevilly.