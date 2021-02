Rihards Lomazs quitte l’ASVEL (officiel)

L’ASVEL a annoncé le départ de l’arrière Rihards Lomazs. Les deux clans se sont mis d’accord pour une séparation anticipée anticipé du joueur letton. "Plus en retrait en Jeep Élite, le club et Rihards avaient évoqué un départ à l’été 2020, mais le joueur et son représentant avaient souhaité tenter de gagner un rôle dans l’effectif de cette saison. Mais comme attendu, l’effectif de cette saison laissait peu de place à Rihards, il a souhaité rejoindre un club qui pourrait lui permettre de retrouver davantage de responsabilités et de poursuivre son développement", peut-on lire dans un communiqué du club.

Le joueur aura disputé six matchs de championnat et autant de match d’Euroligue depuis son arrivée à Villeurbanne à l’été 2019.