L'OL à Saint-Etienne pour passer devant dans l'histoire des derbies

Une semaine après la défaite à Metz qui les empêche d'aller à Geoffroy-Guichard dans le costume de leader, les Gones abordent ce match avec "le souhait de reprendre leur marche en avant" : "On a fait une contre-performance le week-end dernier, donc là, on n'a qu'une envie, c'est de gagner", a affirmé Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match.

Privé de Lucas Paqueta, suspendu, mais aussi d'Houssem Aouar et de Maxwel Cornet, blessés, l'entraineur lyonnais ne veut pas croire que les Stéphanois entameront la rencontre affaiblis par le Covid-19 : "Je préfèrerais qu'ils aient tous leurs joueurs à disposition, qu'ils aient toutes leurs forces. Mais peu importe les équipes alignées, ce sera un match disputé et difficile à remporter. Selon moi, il n'y a pas d'équipe affaiblie. L'histoire l'a montré", a insisté Rudi Garcia.

Pas question non plus d'être paralysé par le poids de l'enjeu, selon Tino Kadewere, qui avait inscrit un doublé au match aller : "J'ai compris l'importance qu'avait ce match pour le club, pour les supporters et pour tout le monde". Et le jeune attaquant d'ajouter : "On sait qu’il y a une égalité parfaite dans le bilan des derbies. Il faut gagner pour passer devant eux. C’est un élément à prendre en considération parmi d’autres. On veut rentrer dans l’histoire et rendre fier tout le monde".

Avec 44 victoires de chaque côté, l'OL pourrait ce dimanche soir doubler les Verts, qui font la course en tête depuis 64 ans.