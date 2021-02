Euroligue : l’ASVEL l’emporte contre Vitoria !

Les basketteurs villeurbannais ont réussi à s’imposer ce mercredi soir à l’Astroballe face au Baskonia Vitoria dans le cadre de la 22e journée d’Euroligue. Le match avait pourtant mal commencé pour l’ASVEL puisqu’à la pause le club espagnol était bien devant (35-46).

Les joueurs de T.J Parker sont cependant revenus des vestiaires plus motivés que jamais et ont réussi à rattraper leur retard, et surtout à s’imposer 83 à 77. Il s’agit du deuxième succès consécutif à domicile dans la compétition européenne pour le club villeurbannais qui enchaînera dès vendredi avec une nouvelle rencontre d’Euroligue sur le parquet de l’Etoile Rouge de Belgrade (20h45).