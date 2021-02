Agressions d'enseignants près de Lyon : la préfecture travaille sur un protocole d'intervention

Le préfet du Rhône Pascal Mailhos a réuni ce jeudi Olivier Dugrip, recteur de l'académie de Lyon, et Nicolas Jacquet, procureur de Lyon, pour échanger autour de "la sécurité des établissements scolaires et de la communauté éducative". "La sécurité des personnels et des élèves, dans et aux abords des écoles et établissements scolaires, demeure une priorité partagée à laquelle l’ensemble des services de l’État porte une attention permanente et une vigilance accrue", peut-on lire dans un communiqué de la préfecture.

Une réunion qui fait suite aux dernières agressions qui ont eu lieu dans un collège de Givors notamment.

Ce rendez-vous a été l'occasion d'échanger autour des mesures pour "apporter une réponse rapide et adaptée à chaque situation". Un protocole d'action sera bientôt mis en place dans le Rhône pour que chaque signalement d'un établissement scolaire "puisse être pris en considération dans les meilleurs délais par l’ensemble des services de l’État", ajoute le communiqué.

Pascal Mailhos a déjà demandé, en attendant ce protocole, que les services de police et de gendarmerie renforcent les contacts avec les établissements.