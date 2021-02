Lyon : 28 verbalisations et 5 interpellations lors de contrôles ce vendredi soir à la Part-Dieu

Une cinquantaine de policiers ont été mobilisés pendant une heure ce vendredi soir, de 18h15 à 19h15, pour procéder à des contrôles, notamment du respect du couvre-feu et du port du masque, dans les transports en commun du quartier de la Part-Dieu (ligne B, tramway T1, T3 et T4 et les bus du boulevard Vivier Merle).

Selon nos informations, 117 personnes ont été contrôlées au total et 28 personnes ont été verbalisées (12 pour non-port du masque et 16 pour non-respect du couvre-feu).

De plus, cinq personnes ont été interpellées : deux pour recel de vol, une pour port d’arme, une autre pour des violences sur un agent et un pickpocket.