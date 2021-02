Un an de péage gratuit pour les parents de Tiago, né sur l’autoroute entre Lyon et Grenoble

Un an de péage gratuit. C’est le joli cadeau reçu par Eric et Raquel suite à la naissance le 1er janvier dernier de leur fils Tiago. Ce dernier a pointé le bout de son nez sur l’A48 entre Lyon et Grenoble sur la bande d’arrêt d’urgence juste avant la sortie de Voiron.

"J’ai gardé mon calme durant l’accouchement mais j’ai été un peu stressé en attendant les pompiers qui nous ont conduits à la maternité de Voiron", raconte Eric à nos confrères du Dauphiné Libéré. C’est en effet lui qui a mis au monde à 2h18 du matin Tiago avec l’assistance par téléphone des soldats du feu.

Toute la petite famille va bien aujourd’hui et a eu la chance la semaine dernière d’être reçue par les équipes d’AREA avec au bout un badge lui permettant de circuler gratuitement pendant un an sur tout le réseau autoroutier.