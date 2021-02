Sans permis, il est interpellé entre St Priest et Bourgoin-Jallieu pendant le couvre-feu

L'individu avait été arrêté mercredi dernier à Bourgoin-Jallieu en plein couvre-feu, alors qu'il faisait le trajet depuis St Priest. Selon le Dauphiné Libéré, ce père de famille conduisait sous le coup d'une suspension de permis, et sous l'emprise de stupéfiants. Déjà condamné 16 fois dans le passé, le trentenaire a expliqué qu'il revenait de chez sa mère, malade et isolée, et qu'il avait promis à ses enfants de dîner avec eux.

La justice a également prononcé l'annulation pure et simple de son permis de conduire. Le prévenu devra enfin s'acquitter de l'amende de 135 euros pour non-respect du couvre-feu.