Le Campus Région du numérique accueille un "Orange 5G Lab"

L'annonce a été faite ce mercredi par Juliette Jarry, la vice-présidente de la Région déléguée aux Usages numériques. Dès le 1e mars, Auvergne-Rhône-Alpes sera la première région à permettre aux entreprises de bénéficier de cette innovation au sein de son campus, basé à Charbonnières-les-Bains.

Ce laboratoire proposera notamment un dispositif d’accompagnement avec "un aménagement d’espace permettant de travailler avec les experts, afin de faire émerger et de concrétiser de nouveaux usages en particulier appliqués à l’industrie, comme par exemple le pilotage automatisé en temps réel des chaînes de production ou plus spécifiquement des véhicules à guidage automatique", précise la Région.

Seront également mis à disposition des équipements de couverture Indoor 5G et de terminaux et cartes SIM 5G, et de casques en réalité virtuelle.

"Ce que nous souhaitons avec l’Orange 5G Lab du Campus à travers son Usine de recherche et d’innovations sur l’industrie du futur, c’est dynamiser la compétitivité des entreprises industrielles en accélérant l’innovation et le transfert technologique à des TPE et des PME/PMI", a notamment déclaré Juliette Jarry.