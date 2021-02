Lyon : bientôt des logements à 3 400 € /m² à la place de l'ex-collège Scève

Sur ce site qui lui appartient, la collectivité entend déployer un projet de construction d'un peu plus de 9 000m², dont 30% de la surface comprendra des activités et des équipements en rez-de-chaussée, rue Thévenet. Un espace public comprenant un belvédère paysager permettra au public d'accéder à une vue très dégagée sur le Rhône, le parc de la Tête d'Or et Lyon Est.

Mais surtout, la Métropole de Lyon entend proposer, sur la programmation habitat du projet, "une offre abordable avec du logement locatif social et des logements vendus en bail réel solidaire". "Une variété de produits logements qui permettra de maintenir les prix et de diversifier le parc de logement du 4e arrondissement", précisent les services de Bruno Bernard.

La Métropole de Lyon s'appuiera sur la Foncière Solidaire du Grand Lyon pour porter la partie en accession de cette opération. Avec des prix de vente des logements fixés à 3 400 euros/m², cette offre correspondra à un niveau inférieur de 50% à celui du marché. Les ménages acquéreurs devront également verser une redevance à la Foncière solidaire pendant toute la durée d'occupation, d'un montant de 2 euros/m²/mois.

Un office HLM sera désigné pour monter le projet. Un concours d'architecte sera organisé, "dans l'optique de proposer un projet s'insérant parfaitement dans son environnement urbain, architectural et paysager".

Le permis de construire devrait être déposé à l'été 2022, et la livraison du bâtiment est espérée pour 2024. En attendant, les travaux de démolition et de désamiantage de l'ancien collège Scève ont débuté.