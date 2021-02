OL-RCSA : les Lyonnais veulent "surprendre" les Alsaciens

Après une courte période de moins bien (une défaite et un match nul), les Lyonnais reviennent bien avec trois victoires sur les trois dernières rencontres. Même si le dernier match face à Dijon n'a pas été très convaincant, notamment sur le plan offensif : "Il faut toujours surprendre notre adversaire. On vient d'enchaîner trois victoires de suite. Nos adversaires s'adaptent à notre jeu. On ne gagnera pas tous les matchs 5-0. On doit s'adapter et on le prouve avec les coups de pieds arrêtés", a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match.

Même écho du côté de l'attaque lyonnaise : "Tous les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. On va devoir être plus efficace devant le but. On doit être concentré", a expliqué de son côté Karl Toko-Ekambi.

Face aux Gones ce samedi soir, des Strasbourgeois qui fleurtent avec la zone rouge, eux qui n'ont pas gagné depuis quatre rencontres. Au match aller, les Rhodaniens s’étaient imposés 3-2 en Alsace, un match qui avait servi de déclic à l’effectif de Rudi Garcia qui enchaînait les contre-performances en championnat.

Pour ce match, les Lyonnais seront une nouvelle fois privés de Jason Denayer, touché à la cuisse. Sauf surprise, Sinaly Diomandé, performant lors de ses dernières titularisations, devrait être aligné au coup d'envoi de ce match qui débutera à 19h.