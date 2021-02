L’OL se balade contre Strasbourg et met la pression à Lille et au PSG (3-0) - VIDEO

Les Lyonnais sont très bien entrés dans cette rencontre. Strasbourg s’est en plus compliqué la tâche dès la 15e minute de jeu, avec l’expulsion d’Adrien Thomasson après une grosse faute sur le milieu brésilien Thiago Mendes.

Cinq minutes plus tard, Memphis Depay a ouvert le score après un bon pressing d’Houssem Aouar au milieu de terrain pour récupérer la balle. Le milieu de terrain a ensuite parfaitement lancé l’attaquant néerlandais qui a inscrit son 12e but de la saison (1-0).

Petit à petit, les Rhodaniens ont été de plus en plus dominateurs et ont confisqué le ballon aux Alsaciens, qui n’ont plus passé le milieu de terrain de la première période. A la 30e, c’est Karl Toko-Ekambi qui a doublé la mise d’un petit piqué après une belle passe en profondeur de Thiago Mendes (2-0).

Une deuxième période maîtrisée

Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois ont essayé de se montrer plus dangereux offensivement, mais sans grande réussite. Les hommes de Rudi Garcia ont très rapidement repris les devants dans le jeu. Pour autant, les Lyonnais ont eu énormément de mal à se procurer de réelles occasions en seconde période.

Il a fallu un éclair de génie de Memphis Depay sur un coup-franc à la 68e pour que les Rouges et Bleus se mettent définitivement à l’abri. Le capitaine lyonnais a parfaitement aligné le gardien strasbourgeois avec une frappe en pleine lucarne (3-0).

Grâce à cette victoire, l’OL reprend provisoirement la première place de Ligue 1, et met la pression à Lille qui se déplace à Nantes ce dimanche et au PSG qui se rend à Marseille pour le Classico. Place désormais à la Coupe de France pour les Gones qui recevront les joueurs de Ligue 2 de l’AC Ajaccio mardi prochain au Groupama Stadium.