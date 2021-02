Islam Slimani (OL) : "A Lyon, je me sens comme en Algérie"

L'attaquant algérien a pu revenir sur sa solide prestation de mardi en Coupe de France contre Ajaccio (un but, deux passes décisives). Il a également été interrogé sur son adaptation à Lyon. Et le natif d'Alger âgé de 32 ans a répondu avec le sourire : "Je me sens comme en Algérie. Je ne suis pas dépaysé, je suis dans une ville où il y a beaucoup d'Algériens, d'Arabes. Ca m'aide beaucoup ça".

Il est vrai que l'OL a, depuis la signature de son compatriote Djamel Benlamri l'été dernier, surfé sur la vague en communiquant sur les joueurs sur les réseaux sociaux, accueillant ainsi une vague de nouveaux followers passionnés venus d'Algérie.