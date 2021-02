Lyon : rodéo en quad sous la neige et sur la place Bellecour

Finalement arrivés en milieu d’après-midi, les flocons ont paralysé une partie de l’agglomération lyonnaise et notamment le réseau de bus TCL.

Mais alors que la plupart des automobilistes maudissaient ce temps qui les empêchaient de rentrer chez eux dans de bonnes conditions, des individus se sont lancés dans un rodéo sous la neige et sur la place Bellecour. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit un homme casqué enchaîner les dérapages en quad sur la célèbre place du centre-ville de Lyon. Une pratique dangereuse qui pose toujours un peu plus la question de l'insécurité en Presqu'île le soir et la nuit.