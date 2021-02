Lyon va devoir retrouver son instinct de tueur face à Brest

"Il faudra savoir rebondir. Si on veut reconquérir des places devant, on sait ce qu'il nous reste à faire. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour cela", a prévenu Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match. Et pour y parvenir, l'entraineur lyonnais appelle son groupe à retrouver son instinct de "tueur" : "Nous devons être plus réalistes. Quand on a des temps forts comme contre Montpellier, il faut qu'on marque. Ce n'est pas toujours dû à la malchance. Il faut être plus tueur. Ce n'est pas de la nervosité, c'est de l'impatience. Nous devons être sûrs de nos forces. Quand l'occasion se présente devant le but, il faut être efficace".

Et c'est bien ce secteur-là qui a été travaillé cette semaine, comme l'a confié Lucas Paqueta : "Lorsque l'on perd, on analyse nos failles pour ne plus commettre les mêmes erreurs. On sortait d'une belle série de victoires. Dans le football, les choses ne peuvent pas toujours être positives. Nous avons pêché dans la finition face à Montpellier et nous avons travaillé cela à l'entraînement pour nous améliorer dans ce secteur."

Il faudra tout de même se méfier des Bretons, qui avaient accroché les Gones à domicile il y a deux mois (2-2) : "Brest est une équipe joueuse avec un groupe de qualité. Ils sont difficiles à jouer, bien organisés. Il faut être en mesure d’aller gagner là-bas et de repartir du bon pied. Tous les matches sont charnières. La qualité d’une équipe se mesure dans sa capacité à réagir, il faut savoir réagir. On l’a bien fait ces derniers temps donc il faut poursuivre", a insisté Rudi Garcia, rappelant que "rien n'est fait devant" au classement.