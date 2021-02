Run For Planet, la première course de France pour l’environnement, arrive à Lyon !

Avis aux amateurs de running : la Run For Planet débarque à Lyon. Cette première course solidaire éco-conçue « a pour vocation de sensibiliser à la préservation de notre planète », explique Mélanie Cambon, co-fondatrice de l’agence Ethics Event à l’origine de l’évènement sportif. Pas de tee-shirt finisher ni de petites bouteilles en plastique pour les participants qui recevront comme récompense une médaille en bois de hêtre réalisée en France.

"Lyon est une ville qui a encore bougé ces dernières années au niveau sensibilité écologique", poursuit la jeune femme justifiant ainsi le choix de la capitale des Gaules comme ville d’accueil de la course. Cette première édition aura également lieu le 6 juin à Bordeaux et le 20 juin à Paris avec à chaque fois deux distances : un 5km non chronométré et un 10 km chronométré.

Le principal objectif de la Run For Planet est avant tout de collecter des dons pour des associations agissant en faveur de la planète. Les participants pourront d’ailleurs choisir d’accorder une partie financière de leur dossard à l’association leur tenant le plus à cœur : la Ligue des Protection des Oiseaux, L214 Ethique & animaux, Sea Shepherd et Médecins du Monde.

Reste désormais à savoir si cette première édition pourra bien avoir lieu en raison des restrictions intervenant dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. C’est le cas pour le moment selon les organisateurs qui ont décidé d’établir une jauge très basse à 900 participants. "On préfère faire un petit évènement mais qu’on puisse le faire plutôt que de s’enflammer et à la fin décevoir tout le monde", assure Mélanie Cambon. Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de décembre.