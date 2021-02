Consommation d'alcool interdite à Lyon : quelles sont les rues concernées par l'arrêté préfectoral ?

Parmi ces mesures, l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique, samedi, de 12h à 18h, dans un secteur bien précis. "Le périmètre est délimité par le quai Jean Moulin, la rue Puits-Gaillot, la place des Terreaux, la rue Constantine, le quai de la Pêcherie, le quai Saint Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin", détaillent ce vendredi midi les services de l'Etat.

L'objectif sera "de limiter les rassemblements propices à la diffusion épidémique", alors que "de nombreux attroupements ont été observés dans certains secteurs de l'hyper-centre de Lyon, notamment à proximité des bars et des restaurants", comme ce fut le cas rue Mercière les deux derniers week-ends.

Par ailleurs, le préfet a demandé aux forces de l’ordre de renforcer dès ce vendredi soir les contrôles portant sur le respect des mesures sanitaires en vigueur. Ils porteront en priorité sur le respect du couvre-feu et le respect des règles sanitaires dans les établissements recevant du public.

"Au-delà des contrôles et des sanctions prises à l’encontre de ceux, très minoritaires, qui choisissent de contrevenir aux mesures de lutte contre l’épidémie, le préfet appelle à la vigilance et au civisme de tous pour freiner la progression du virus dans l’objectif de sauver des vies et d’éviter un nouveau confinement. La poursuite par l’ensemble de nos concitoyens des précieux efforts consentis jusqu’ici demeure plus que jamais nécessaire pour contenir l'épidémie", indique la Préfecture du Rhône.