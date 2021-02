Top 14 : le LOU Rugby doit absolument retrouver la victoire face à Toulouse

Après trois revers consécutifs, les Lyonnais n’ont plus le droit à l’erreur, surtout à domicile. Les Rhodaniens restent sur un revers face au Racing 92. Une défaite frustrante, mais le groupe est rapidement passé à autre chose assure le coach Pierre Mignoni : "J’ai senti mon groupe appliqué, avec l’envie de vite basculer sur ce match contre Toulouse. Il ne fallait pas se poser de questions", a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Pour autant, les Rouges et Noirs devront sortir un gros match ce samedi soir face aux leaders toulousains, mais ils savent à quoi s’attendre : "Toulouse est une très bonne équipe. Ils ont des joueurs de grand talent. Mais c’est avant tout une équipe qui combat énormément. Il faudra arriver à prendre le dessus le plus souvent possible et être le plus régulier possible pendant 80 minutes. On sait à quoi s’attendre", a ajouté l’entraîneur.

Une victoire pourrait permettre aux joueurs du LOU d’avoir un déclic dans cette course aux phases finales, et ils en sont bien conscients : "Il va falloir régir et gagner ce week-end pour pouvoir espérer disputer les phases finales. On travaille bien, on fait des bonnes choses, mais on ne prend pas de points. On a besoin de gagner pour pouvoir enchaîner. L’énergie est bonne, mais il faut qu’on déclenche notre fin de saison et ça passe par un gros match", a conclu le deuxième ligne Félix Lambey.

Coup d’envoi de la rencontre à 21h05 au Matmut Stadium de Gerland.