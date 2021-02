Lyon : quatre commerces doivent fermer pendant une semaine à la Guillotière pour non-respect des consignes sanitaires

Les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles dans le quartier de la Guillotière, en compagnie notamment de l'Inspection du travail. Au total, quatre commerces doivent fermer leurs portes pendant une semaine pour non-respect des protocoles sanitaires. A l'intérieur d'un kebab et d'une épicerie, les employés ne portaient pas le masque, et la jauge de clients n'était pas respectée chez un coiffeur et une autre épicerie.

De plus, un magasin de téléphonie mobile et un coiffeur ont reçu une mise en demeure pour avoir dépassé la jauge autorisée et ne pas ne pas avoir affiché la bonne jauge à l'entrée.

A noter qu'un coiffeur a du également fermer pour une durée d'une semaine. Du personnel en situation de travail dissimulé travaillait.