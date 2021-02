Lyon : les frères Barbet cherchent des entrepreneurs pour financer des repas aux étudiants en difficulté

L’idée est simple. Demander à des entrepreneurs de financer des repas pour les étudiants lyonnais. Les deux frères souhaitent proposer gratuitement un menu d'une valeur de 14,50 euros aux jeunes "pour leur faire oublier un instant les banques alimentaires", explique Claude Barbet. "L’objectif est que des entrepreneurs financent, via nos restaurants, des repas pour les jeunes en difficulté. Ça nous permet également d’avoir du travail et du chiffre d’affaires", ajoute le restaurateur.

Mais derrière chaque bonne action se cache, bien souvent, une polémique. Certains reprochent aux deux frères de vouloir se faire de l’argent sur le dos des étudiants, ce que réfute Claude Barbet : "Oui, nous allons faire du bénéfice sur ces repas. Sur chaque menu, il va nous rester environ quatre euros. Mais nous sommes également en crise. Cette bonne action profite à tous : à nos étudiants, à nos fournisseurs et à nous".

L’opération a été lancée ce vendredi et déjà une trentaine d’entreprises ont répondu à l’appel. Un entrepreneur s’est déjà engagé verbalement à mettre 10 000 euros pour ces repas. "Peu importe la somme, l’idée est d’aider. On a des étudiants dans le tracas, nous on a du réseau, donc autant s’en servir", ajoute-t-il.

A l’image du "café suspendu", les frères Barbet veulent lancer le concept du "menu suspendu". Claude Barbet appelle également d’autres restaurateurs à le suivre dans cette action. Leur objectif est de proposer des repas d’ici deux semaines aux étudiants en les redistribuant par l’intermédiaire des facultés et des associations étudiantes.