Bison Futé classe la journée de samedi orange dans le sens des retours, selon des prévisions publiées ce mercredi.

La circulation sera dense sur l'A40 entre Genève et Lyon de 10h à 16h et sur l'A43 entre Chambéry et Lyon de 9h à 16h. Des ralentissements sont également annoncés sur l'A6 au nord du tunnel sous Fourvière.