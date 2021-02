Lyon : après un rodéo sauvage, le mineur écope d’un rappel à la loi 

Ce mercredi encore, rue Bataille dans le 8e arrondissement de Lyon, un mineur âgé de 15 ans a profité de températures très agréables pour aller faire vrombir son moteur en pleine après-midi. Vers 17h30, le jeune chauffard a ainsi été interpellé alors qu’il roulait sur son moto-cross démuni de place d’immatriculation avec lequel il accélérait pour réaliser des roues-arrières. Une pratique extrêmement dangereuse en pleine rue, d'autant plus que le suspect ne portait pas de casque.

L’engin a été saisi par les policiers intervenus sur place et mis en fourrière. Le mis en cause, placé en garde à vue, a reconnu les faits lors d’une audition à la brigade des accidents et des délits routiers.

Sur décision du parquet judiciaire de Lyon, le mineur a fait l’objet d’un rappel à la loi prévu en mars prochain.