Confinement le week-end à Lyon : "On fait confiance à la concertation au niveau local", assure Gabriel Attal

En déplacement à Saint-Fons ce vendredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal est revenu sur la situation épidémique dans le département. Une réunion en préfecture est d'ailleurs prévue à ce sujet à 16h30 avec les élus du département. "Il y a 20 départements sous haute surveillance. Le Rhône en fait partie. On va regarder dans les prochains jours si cette dynamique se poursuit, ou non. On engage déjà des discussions avec les élus locaux pour anticiper et discuter de mesures qui pourront être prises à partir du 6 mars. On regarde tous les critères", a déclaré Gabriel Attal à l'issue de sa visite dans une école de Saint-Fons.

Le gouvernement "fait confiance à la concertation au niveau local, à la discussion avec les élus". "C'est ce qui s'est passé à Nice, à Dunkerque. On a pris des mesures avec l'accord et le soutien des élus locaux et ça a marché. Peut-être que ce ne sera pas toujours le cas. L'importer est de se parler, de mettre les choses sur la table et d'avancer main dans la main", a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.

Un peu plus dans la journée, Gabriel Attal a salué "la responsabilité du maire de Lyon" qui n'a fait aucune déclaration après les annonces de Jean Castex jeudi soir, contrairement à la municipalité parisienne.