Menu sans viande dans les cantines de Lyon : "une décision pragmatique" pour la FCPE

Depuis l’annonce de la mise en place provisoire d’un menu unique, sans viande, dans les cantines des écoles lyonnaises, beaucoup se sont attaqués à Grégory Doucet. Si des parents, tout comme la FDSEA, ont décidé de déposer un recours devant la justice pour faire annuler cette décision, certains trouvent visiblement ce choix légitime. Dans un communiqué, la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) estime "la décision du menu unique pragmatique". Ce menu unique est une solution pour "faciliter le service afin que tous les enfants puissent continuer à manger à la cantine", selon elle.

"C’est une réponse temporaire liée au nouveau protocole annoncé par le ministère de l’éducation nationale. Nous déplorons cependant d’avoir appris cette décision dans la presse. Nous regrettons encore plus la tournure politicienne que prend la polémique autour de cette décision", peut-on lire dans un communiqué de la fédération des parents d’élèves.

"Il est important que chacun puisse comprendre comment et pourquoi les choses s'organisent, pour éviter critiques inutiles et fantasmes et permettre davantage de solidarité et de tolérance", conclut-il.