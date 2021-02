Lyon : la police lance un appel à témoins pour retrouver une jeune femme en situation de handicap

La police nationale du Rhône a lancé ce samedi un appel à témoins pour retrouver Alannah Varignier, une jeune femme de 21 ans en situation de handicap, portée disparue depuis plus de dix jours. Elle a disparu du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu dans le 8e arrondissement de Lyon.

Alannah mesure 1,53m. Elle a les yeux marrons et les cheveux frisés noirs, mi-longs. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir, des cuissardes de la même couleur ainsi qu’un sac de couleur mauve. Elle est susceptible de se trouver dans le quartier de Vaise dans le 9e arrondissement. La police indique que la jeune femme, sous tutelle et considérée comme personne vulnérable, est dépourvue de moyen de paiement et de titre de transport.

Toute personne susceptible de détenir des informations est priée de contacter le commissariat de Saint-Priest au 04.78.20.20.60 ou le 17 en cas d’urgence.