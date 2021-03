La maire de La Mulatière s'oppose au projet de télécabines

Ce n'est pas la première élue à s'opposer au projet de Bruno Bernard, président du Sytral. Véronique Déchamps a fait savoir dans un courrier adressé à tous les Mulatins qu'elle était fermement "opposée". Même si le tracé définitif de ces télécabines n'est pas encore connu, certains envisagent de passer au-dessus de la commune de La Mulatière, ce qui ne plaît pas à l'élue.

L'édile regrette le manque de concertation avec les élus de la Métropole et du Sytral : "Dès le 8 janvier, j’écrivais au président de la Métropole pour lui faire part de notre stupéfaction quant à la forme : la municipalité n’a pas été consultée en amont, ni même été informée, et ce contrairement à tous les usages républicains. Le président de la Métropole nous indiquait par retour, le 1er février qu’une concertation aurait bien lieu, non sur le principe des télécabines, mais sur le futur tracé… position d’ailleurs rappelée de vive voix le 9 février dernier, lors d’un rendez-vous que nous avions sollicité", peut-on lire dans le courrier. En revanche, elle réaffirme son soutien au projet du Métro E et au prolongement du métro B.

Pour l'instant, ce projet, qui tient tant à cœur aux écologistes, ne rencontre pas l'adhésion du plus grand nombre. Seul le maire de Francheville a fait savoir clairement qu'il était favorable.