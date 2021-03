Bruno Génésio (ex-OL) est le nouvel entraîneur du Stade Rennais (officiel)

Bruno Génésio est le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Le Lyonnais s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec le club Breton et succède ainsi à Julien Stéphan qui vient de démissionner. La tâche s'annonce grande pour l'ancien coach de l'OL car son équipe reste sur cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues et pointe à la 10e place de la Ligue 1.

Pour autant, il pourra s'appuyer sur des joueurs qu'il connait bien car certains sont passés par l'OL comme Clément Grenier, Romain Del Castillo ou encore Martin Terrier. Il sera également accompagné par son directeur sportif Florian Maurice, alors directeur de la cellule de recrutement lors de l'aventure lyonnaise des deux hommes.

"Je suis très heureux d’être à Rennes, et d’être déjà au travail car c’est le plus important, le plus urgent. On a passé une bonne partie de la journée avec Florian pour poser les premières décisions et organiser les différentes rencontres que je dois faire au club", a déclaré à sa signature Bruno Génésio, qui se souvient encore d'un match contre Rennes avec l'OL qui lui a couté sa place entre Rhône et Saône : "J’ai souvent perdu contre le Stade Rennais, notamment une demi-finale de coupe de France qui m’a coûté assez cher personnellement", a-t-il ajouté.