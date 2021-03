Lyon : 14 jours d’ITT pour un policier agressé par deux femmes

Vers 1h du matin, les fonctionnaires ont été réquisitionnés rue des Frères Lumière pour mettre fin à un tapage. Sur place, dans un foyer, ils ont découvert dans les parties communes un individu fortement alcoolisé et blessé. Les policiers ont alors décidé de le raccompagner à son domicile. Mais une fois sur place, ils se sont retrouvés face à trois femmes.

Deux d’entre elles, âgées de 21 et 23 ans, se sont alors jetées sur les forces de l’ordre. Ivres, elles ont insulté, menacé et frappé les policiers. L’un d’eux a été blessé à l’épaule et à un pouce, il a obtenu 14 jours d’ITT.

Placées en garde à vue, les furies ont reconnu les faits et seront présentées au tribunal judiciaire de Lyon ce mercredi.