Près de Lyon : une enseignante reçoit trois coups de poing d’une élève, ses collègues exercent leur droit de retrait

Une élève de 5ème a violemment frappé son enseignante d'anglais qui lui demandait de sortir de la classe suite à son mauvais comportement. Cette dernière a reçu trois coups de poing et a écopé de 3 jours d’ITT. Elle doit ce jeudi passer une radio et porter plainte. L’élève en question est aujourd’hui en mesure conservatoire et dans l’attente d’un conseil de discipline.

Les collègues de l’enseignante ont décidé d’exercer leur droit de retrait dénonçant des incidents similaires ces derniers mois au sein de l’établissement. "On demande des moyens et les rectorat reste complètement sourd", dénonce une professeure du collège Paul Vallon qui parle de "mal-être professionnel". "On vient la peur au ventre", ajoute-t-elle.

Il y a un mois déjà, les enseignants de l'établissement de Givors étaient en grève pour demander des moyens supplémentaires après plusieurs agressions. Le personnel du collège Lucie Aubrac à Givors dénonçaient également une montée des violences depuis le début de l'année scolaire.

A.D.