Laurent Wauquiez n'avait "pas forcément envie d'arroser Villeurbanne" : le maire saisit le préfet sur l'enregistrement du président de Région

Dans l'enquête, on apprenait notamment que le président LR déclarait notamment ne "pas forcément (avoir) envie d'arroser Villeurbanne" de subventions régionales.

Une révélation qui fait bondir l'actuel maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael. Dans un communiqué de presse ce jeudi après-midi, l'élu PS annonce saisir officiellement le préfet du Rhône Pascal Mailhos "pour qu’il sollicite la Chambre régionale des comptes, dans l’objectif de disposer d’une évaluation objective d’éventuelles disparités d’attribution de fonds publics de la Région non justifiée par des réalités de terrain".

"J’ai demandé immédiatement à mes services de récolter toutes les informations permettant de confirmer ce traitement de défaveur pour Villeurbanne sur le précédent mandat. En première approche, il apparaît que la ville de Villeurbanne a reçu, en subventions directes de fonctionnement et d’investissement, de 2011 à 2015 2,3 millions d’euros de la Région, contre 823 000 euros de 2016 à 2020", rajoute Cédric Van Styvendael.

Outré par les propos de Laurent Wauquiez qui sont révélés à quelques mois des élections régionales qui se dérouleront en juin, le maire villeurbannais trouve les consignes du président d'Auvergne-Rhône-Alpes "graves et inacceptables".

Ce jeudi après-midi, la Région a réagi dans un communiqué et a tenu à rappeler ses investissements sur la commune ces dernières années : "Le maire de Villeurbanne est mal fondé pour se plaindre. Il oublie le lycée Brossolette, livré dans six mois, qui n’avait jamais été traité auparavant et avait été laissé à l’abandon. Il représente un budget de 37 millions d'euros supplémentaires. Par ailleurs, la Région soutient massivement des structures culturelles à Villeurbanne (30 millions d'euros sur le mandat pour l’ensemble des structures dont le TNP, l’institut d’art contemporain et de très nombreux festivals à l’image de la Fête du Livre Jeunesse géré par la Ville), qui viennent en déduction sur le budget municipal. Sans compter le soutien au club de basket emblématique de la Ville, l’ASVEL".

Dans les chiffres communiqués par la Région, plus de 88 millions d'euros ont été investis lors du dernier mandat de Jean-Paul Bret à Villeurbanne. "On a bien compris que les élections approchent et qu’il y a des manœuvres politiques", conclut le communiqué.