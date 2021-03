La Ville de Lyon va aider au lancement d'une première ferme pédagogique à la Croix-Rousse

La mairie écologiste a annoncé que l'association La Ferme de la Croix-Rousse allait donner de l'ampleur à son projet initié en 2017. Sept planches de culture, un bâtiment de 140m2, deux serres, un terrain de football et une partie du parc paysager vont donc être pris en charger par l'association qui veut proposer "aux habitants, aux enfants et aux associations de nombreuses actions de sensibilisation et de découverte du vivant, de l’environnement et d’activités agricoles : maraîchage, permaculture, verger, jardin d’inspiration médiévale, mais aussi des activités d’élevage avec plusieurs espèces à cycle court (volailles, lapins, moutons, chèvres) qui donneront un petit air de campagne à la ville".

La Ville de Lyon va donner un sacré coup de main au projet après la signature d'une convention de six ans ce vendredi. Sera soumis au vote du conseil municipale la mise à disposition gratuite du site, soit 60 000 euros annuels de loyer que la mairie offrira. Grégory Doucet veut aussi prendre en charge les travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, soit 70 000 euros.

Enfin, la Métropole de Lyon accordera une subvention de 50 000 euros qui doit servir aux travaux de rénovation des boxs existants de la future ferme pédagogique de la Croix-Rousse.