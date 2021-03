Une pierre d'1 kg jetée dans une salle de classe : le personnel du collège Les Iris exerce son droit de retrait à Villeurbanne

Le personnel proteste contre un incident qui s'est produit jeudi, vers 15h30. Un élève a jeté une pierre d'un kilo dans une salle de classe, alors que professeur et élèves étaient encore présents. "Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé physique : mais quelques instants plus tard, deux élèves étaient surpris à essayer de suivre cet exemple", dénonce le SNES.

Dans un communiqué, enseignants, AESH et personnels éducatifs, considèrent cet événement "comme une menace directe pour leur santé physique et mentale, pour leur sécurité ainsi que celle des élèves".

"Cette situation est inquiétante à plus d'un titre dans un contexte de généralisation et de banalisation des violences. En effet, ce grave incident survient dans un contexte de tensions et de violence qui augmentent chaque jour : au cours des dernières semaines, la communauté éducative a été confrontée à des menaces, jets de bâtons, de cadenas, de pétards et de bombe lacrymogène, introduction de pistolet factice, ainsi qu'à des agressions physiques", dénonce le personnel villeurbannais.