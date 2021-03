Lyon : nouveau samedi de mobilisation contre la loi "sécurité globale"

Ce samedi, une nouvelle manifestation est prévue à Lyon contre la loi "sécurité globale". A l'appel de plusieurs associations et collectifs, les manifestants se retrouveront à 14h place Bellecour. Ils demandent la suppression pure et simple de cette loi, qui est examinée par les commissions des lois du Sénat depuis le début du mois de mars et dont les discussions en séances débuteront ce mardi.

"La France glisse doucement mais sûrement vers un état illibéral, autoritaire et policier, alors que le monde entier est confronté à une pandémie. Nos libertés, si chèrement acquises, fondent comme neige au soleil depuis de nombreux mois. La société civile toute entière doit prendre conscience que le jour d’après que nous espérions plus solidaire se transforme finalement en cauchemar d’après", peut-on lire sur le site de Rebellyon qui relaie l'appel des différents collectifs.