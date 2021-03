Ligue 1 : l’OL sauve les meubles sur la pelouse de Reims (1-1)

Pour un possible prétendant au titre, l’OL a livré une première période plus que médiocre. Pourtant, les dix premières minutes de jeu des Lyonnais étaient plutôt correctes, même s’ils ont eu du mal à poser leur jeu face à un bon pressing rémois. Mais rapidement, Reims s’est procuré les premières belles occasions de la rencontre en inquiétant plusieurs fois le gardien lyonnais.

Sans réaction de leur part, et très logiquement, les hommes de Rudi Garcia ont été punis à la 34e minute de jeu. Sur un centre, Mathieu Cafaro a allumé Anthony Lopes d’une belle demi-volée et a permis à son équipe d’ouvrir le score (1-0). Une ouverture du score mérité au vu de la prestation de l’OL lors du premier acte.

L’OL a poussé

Pour essayer d’apporter de la nouveauté dans le jeu, Rudi Garcia a décidé de faire trois changements à la pause en faisant entrer Tino Kadewere, Maxwell Cornet et Maxence Caqueret. Grâce à ce vent de fraîcheur apporté par le banc, les Lyonnais ont su réagir, mais se sont butés à un très bon gardien rémois.

Malgré une nette domination, les Rhodaniens ont eu énormément de mal à faire la différence et se procurer des occasions face à une excellente défense de Reims. A la 65e, l’OL aurait pu obtenir un pénalty après une faute sur Lucas Paqueta, mais l’arbitre n’était pas du même avis et a préféré sanctionner le milieu brésilien. Les Rouges et Bleus n’ont cessé de pousser pendant plus de 20 minutes, sans trouver la solution, jusqu’au temps additionnel. Sur un centre de Memphis, Tino Kadewere a permis à l’OL de revenir au score grâce à un but de la tête (1-1).

Deux points très importants de perdus dans la course au titre, mais les Lyonnais parviennent tout de même à repartir de Reims avec un point. Les Lillois et les Parisiens auront malgré tout l’occasion ce week-end de distancer, une nouvelle fois, les Lyonnais qui n'ont pas su reprendre la place de leader ce vendredi soir. Prochain rendez-vous dans un peu plus d’une semaine pour l’OL, avec un choc contre le PSG au Groupama Stadium.

B.B.