OL : Lyon réclame l’annulation d’un carton jaune distribué à Memphis Depay

Alors que la course au titre a démarré avec neuf matchs restants pour l’Olympique Lyonnais, le club a décidé de mettre toutes les chances de son côté. Et donc d’éviter que son capitaine néerlandais soit absent. Pour cela, l’OL a saisi la Commission de discipline de la LFP pour réclamer l’annulation de l’avertissement reçu par Memphis vendredi contre Reims (1-1). A la 30e minute, l’ancien joueur de Manchester United avait effectivement reçu un carton jaune pour simulation. Or, en visionnant les images, on se rend compte qu’un Rémois faisait bien faute sur l’attaquant lyonnais.

La décision de la Commission de blanchir Memphis Depay ou de confirmer son épée de Damoclès pour la fin de la saison doit se faire ce jeudi.