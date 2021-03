Confinement : les trains depuis Paris vers Lyon pris d’assaut ce vendredi !

Mise à jour à 11h43 : Une porte-parole de la SNCF a fait savoir que les trains vers Lyon étaient tous complets ce vendredi matin contre un taux de remplissage habituel qui s'élève de 60 à 70%.

Article initial : Le Premier ministre a annoncé la mise en place d’un troisième confinement à partir de ce vendredi soir minuit pour 21 millions de Français. Sont concernés : les départements d’Ile-de-France, des Hauts-de-France mais également l’Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes.

Comme lors de la première mise sous cloche du pays il y a maintenant un peu plus d’un an, de nombreux Parisiens semblent avoir pris les devants afin de ne pas rester au sein de la capitale.

Plusieurs lignes SNCF au départ de Paris sont particulièrement recherchées depuis jeudi soir puisqu’il ne sera plus possible de quitter ce week-end les zones concernées par la mesure sauf pour des impératifs familiaux et des déplacements professionnels.

Parmi les destinations les plus sollicitées, on retrouve Bordeaux, Brest, Vannes, La Rochelle, Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Biarritz mais également Lyon. Sur le site de OuiSNCF, plusieurs trains à destination de la capitale des Gaule affichent complets tandis que d’autres frôlent la barre des 100 euros.

Reste à savoir si le lien de cause à effet est réellement la conséquence de l’annonce de ce nouveau confinement.

La SNCF aurait d’ailleurs déclenché un appel aux Gilets Rouges pour une "opération affluence avant confinement".