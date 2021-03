Un nouveau sponsor "très important" va arriver à l'OL, AliExpress déjà affiché

Dans une interview accordée au Parisien avant le choc contre le PSG ce dimanche soir, le président de l'OL est revenu sur plusieurs sujets, notamment sur la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Jean-Michel Aulas a annoncé l'arrivée imminente d'un nouveau sponsor. "On devrait annoncer à l'OL dans les jours qui viennent l'arrivée d'un nouveau sponsor très important, un géant du e-commerce mondial dans la livraison de produits à domicile", a-t-il annoncé, sans donner de nom. On pense bien évidemment au géant Amazon, ou encore à Rakuten, déjà sponsor du FC Barcelone.

Ce sera finalement le géant chinois AliExpress, dont le logo est déjà visible sur les kakemonos installés en salle de presse.

Le dirigeant l'assure, il "va continuer à investir". "On sera ambitieux quoi qu'il arrive. On aura au moins autant de moyens que les autres pour continuer".

Un titre de champion de France pourrait déjà permettre à l'OL de renflouer ses caisses et de pourquoi pas rêver plus grand.