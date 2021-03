Ligue 1 : l'OL rate le coche contre le PSG (2-4)

La soirée avait pourtant bien commencé avec un feu d’artifice tiré avant le coup d’envoi autour de Groupama Stadium. De quoi motiver les Lyonnais, mais ce spectacle a visiblement davantage boosté les Parisiens qui ont été dangereux dès la 6e minute de jeu. Sur une contre-attaque, Killian Mbappé a parfaitement trouvé Moise Kean sur un centre, mais Anthony Lopes a sauvé son équipe.

Quelques minutes plus tard, les champions de France en titre ont fait la différence. A la 15e, l’attaquant tricolore, en feu ce dimanche soir, s’est encore illustré. Le gardien lyonnais avait dans un premier temps repoussé une frappe de Marco Verratti, mais le ballon est revenu sur Kylian Mbappé qui a ouvert le score avec un peu de réussite du pied gauche (0-1).

Sur un petit nuage, les joueurs de la capitale ont assommé une nouvelle fois les Lyonnais à la demi-heure de jeu. Sur une remise de la tête de Marquinhos, Danilo Pereira a parfaitement repris le ballon et ajuste Anthony Lopes d’une demi-volée (0-2).

Les Lyonnais peuvent regretter leur début de deuxième période

L’OL devait absolument montrer un autre visage au retour des vestiaires pour pouvoir espérer quelque chose dans ce match. Mais seulement deux minutes après la reprise de la rencontre, Angel Di Maria est venu crucifier les hommes de Rudi Garcia sur coup-franc (0-3).

Cinq minutes après, Kylian Mbappé a bien été trouvé en profondeur sur une contre-attaque et a fait parler sa vitesse. L’attaquant a ensuite parfaitement remporté son face-à-face avec le gardien lyonnais (0-4).

Dominés dans tous les secteurs, on pensait que les Lyonnais n’allaient jamais relever la tête dans ce match. Mais Islam Slimani, rentré en jeu quelques minutes plus tôt, est venu inscrire le premier but de la soirée pour l’OL à la 62e avec une frappe sèche à 20 mètres des cages de Keylor Navas (1-4).

Un but qui a réveillé les joueurs rhodaniens qui ont également profité de la baisse de régime parisienne dans la dernière demi-heure. Maxwell Cornet a réduit le score à la 81e après une belle ouverture de Lucas Paqueta (2-4). Un réveil beaucoup trop tardif pour espérer revenir au score.

Ce revers fait très mal aux Lyonnais dans la course au titre. Avec la défaite de Lille un peu plus tôt dans la journée, l’OL pouvait reprendre la première place avant la trêve internationale. Mais ce sont finalement les Parisiens qui prennent la tête et les Lyonnais sont désormais à un point seulement de la quatrième place. Il restera huit matchs aux coéquipiers de Memphis pour espérer quelque chose en fin de saison. Prochaine rencontre dans deux semaines contre Lens. Dans le même temps, le PSG aura rendez-vous avec Lille.