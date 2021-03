Lyon : tout le métro à l'arrêt ce mercredi soir après un cas de Covid-19 au centre de commandement

Selon les TCL, une intervention des pompiers est en cours au poste de commandement du métro, suite à un "incident majeur". Selon nos informations, un cas de Covid-19 a été détecté chez un des salariés du PC, obligeant les équipes à l'évacuer et à le nettoyer et désinfecter de fond en comble. Or, sans PC, impossible de faire fonctionner les quatre lignes A, B, C et D du métro.

Un coup dur également pour tous les voyageurs qui souhaitaient rentrer avant le début du couvre-feu à 19h. Cela a créé une grande pagaille aux abords des différentes stations, avec d'importants regroupements. Des agents TCL sont toutefois dépêchés sur place pour apporter les dernières informations aux usagers.

La reprise du trafic est estimée à 20h30/21h.