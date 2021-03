Lyon et Villeurbanne : 149 affiches placardées pour la journée mondiale contre la pub

Voici le message qu'ont voulu partager les militants de Résistance à l’Agression Publicitaire Lyon (RAP), Plein La Vue et Alternatiba ANV Rhône. A l'occasion de la journée mondiale contre la pub ce jeudi, ils ont effectué un recouvrement de 149 publicités à Lyon et Villeurbanne "pour rappeler que le gouvernement agit en faveur des lobbies publicitaires, contre le climat et en contradiction avec la parole présidentielle sur le contrat démocratique fixé avec la Convention Citoyenne pour le Climat".

Un nombre qui n'a pas été choisi au hasard par ces activistes, puisque 149 c'est aussi exactement le même nombre de propositions qui sont ressorties de la Convention Citoyenne pour le Climat.

"Face aux enjeux climatiques et démocratiques, nous demandons aux députés d’amender la loi Climat et Résilience en y introduisant les mesures proposées par la CCC sur la publicité ou des propositions plus ambitieuses que celles du projet de loi ", explique Louis Coulombel, porte-parole de RAP Lyon.

Les organismes appellent également à se mobiliser ce dimanche à l'occasion de la marche citoyenne pour le climat prévue à partir de 14h place des Terreaux à Lyon.