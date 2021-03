Lyon : les agriculteurs ont obtenu un rendez-vous avec le ministre

Non pas pour les menus sans viande dans les cantines de Grégory Doucet, mais pour dénoncer leurs revenus "qui sont au plus bas et menacés par les orientations de la future Politique Agricole Communes", dénonce la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des agriculteurs venus du Rhône, de l'Ain ou encore de la Drôme, sont arrivés en tracteurs à Lyon en fin de matinée. Les remorques chargées de pneus et de fumier, ils ont encerclé la place Bellecour dans le 2e arrondissement, à défaut de pouvoir se garer au pied du cheval de Louis XIV.

Les #agriculteurs de la Région ont encerclé la place #Bellecour à #Lyon. Plus d'une centaine de tracteurs sont présents en Presqu'île. pic.twitter.com/827RYzwDrX — Lyon Mag (@lyonmag) March 25, 2021

Au programme, une prise de parole avant un "casse-croûte" en plein cœur de la place, sous un beau soleil. Une manifestation "calme", sans débordements, mais avec beaucoup d'attentes des instances de l'Etat : "Ça fait des années qu'on alerte, qu'on propose. Nous avons entendu de beaux discours de la part du gouvernement. Nous l'avons même aidé pour la mise en place de la Egalim, mais depuis deux ans nous n'avons pas un centime qui est revenu dans les cours des fermes, alors que plus de cinq milliards d'euros a été capté depuis le début de la pandémie. C'est inacceptable", dénonce Pascal Girin, président de la FDSEA.

Une délégation a été reçue en préfecture du Rhône à 14h. Les représentants des agriculteurs se sont entretenus avec le préfet du Rhône Pascal Mailhos, même si Pascal Girin reconnaissait, à demi-mots, avant ce rendez-vous, ne pas en attendre grand-chose : "Il va faire remonter nos propositions au plus haut sommet de l'Etat, mais ils sont déjà au courant. Les discours, on les a déjà entendus, maintenant, on veut des prises de décisions, qu'on applique ces décisions et qu'elles deviennent obligatoires", conclut-il.

Mais finalement, les agriculteurs ont obtenu un rendez-vous avec Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ils devraient le rencontrer la semaine prochaine.

B.B.