Earth Hour : Lyon va être plongée dans le noir ce samedi soir

L’opération durera toute la nuit. Cette "Earth Hour" a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur les enjeux de la protection de l’environnement. "C’est aussi un moyen de lutter contre la pollution lumineuse, qui porte préjudice à notre sommeil et à la faune nocturne", assure Sylvain Godinot, adjoint au maire en charge de la Transition énergétique. La basilique de Fourvière sera le seul édifice à garder son éclairage cette nuit-là. Pour des questions de sécurité, les lampadaires urbains resteront eux aussi allumés.



Paris, New-York, Moscou,… Lyon rejoint de nombreuses villes du monde en participant à cette initiative de la WWF. Par cette action, la nouvelle municipalité essaye de prouver une fois de plus son engagement sur les questions écologiques et environnementales.

???? @earthhour : samedi 27 mars

Eteindre la lumière est une façon symbolique de rappeler notre engagement envers la planète. La Ville de Lyon participe cette année à cette opération mondiale en éteignant les 370 sites du Plan Lumière. https://t.co/VaVbXiwdvy pic.twitter.com/5xdSX3zoi7 — Ville de Lyon (@villedelyon) March 24, 2021