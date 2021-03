Lyon : la pub Liligo a disparu des toits du 3e arrondissement

Ce lundi, les élus ont déposé une demande qui va "bouleverser" le paysage lyonnais. La pub verte, installée sur les toits place Antonin Jutard, au pied du pont de la Guillotière, a disparu. La pub du comparateur de vol Iligo.com n'est désormais plus autorisée sur cette toiture.

Cette démarche s'inscrit dans la démarche de la réduction de la publicité de la Métropole et de la Ville de Lyon. "Une sobriété matérielle et énergétique est nécessaire pour être à la hauteur des enjeux planétaires. La réduction de la publicité dans l’espace public est un des leviers", explique Valentin Lungenstrass, adjoint à la mairie en charge des mobilités, de la logistique urbaine et des espaces publics.

De plus, la Ville a également décidé de "ne pas renouveler certaines conventions d’exploitation du domaine public de la Ville de Lyon aux fins d’affichage publicitaire, notamment sur les murs de certaines crèches ou espaces verts". Enfin, les campagnes d'opérations publicitaires sur certaines places de la Ville, "souvent menées en faveur de produits automobile ou de la malbouffe", ne seront également plus autorisées.