L’OL entame à Lens son sprint final

Sans Djamel Benlamri et Houssem Aouar, tous les deux blessés, les Lyonnais se déplacent à Lens pour la 31e journée de Ligue 1 ce samedi à 21h.

"On a deux mois pour penser, manger et respirer OL", a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse d’avant match. L’entraîneur l’assure : ses joueurs sont "déterminés et plus motivés que jamais" pour finir la saison le plus haut possible dans le classement.

Mais il faudra se méfier des Sang et Or, actuellement 5e et invaincus lors des 10 dernières journées de Ligue 1. "C’est une équipe très joueuse, agressive, qui met beaucoup d’impact, ils méritent leur position actuelle", a prévenu le coach rhodanien. Un match qui promet donc d’être intense, alors que l’OL reste sur une défaite face à Paris avant la trêve internationale. Pour Rudi Garcia, les joueurs auront "la clef du match. Il faudra démontrer, jouer un match plein et marquer des buts, c’est notre ADN".

Une victoire pour une bonne opération

Ce match représente également une bonne opportunité pour les coéquipiers de Marcelo. Une victoire permettrait aux Lyonnais de reprendre des points sur Paris ou Lille, voire sur les deux équipes. Les coleaders de Ligue 1 s’affrontent à 17h au Parc des Princes et nul doute que les hommes de Rudi Garcia auront les yeux rivés sur le résultat.