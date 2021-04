L'ancien lyonnais Mouctar Diakhaby victime d'insultes racistes lors d'un match en Espagne

Dimanche soir, lors de la rencontre opposant Cadiz au FC Valence en Espagne, l'ancien joueur de l'OL Mouctar Diakhaby a été victimes d'insultes racistes lors d'une altercation avec un adversaire. Le défenseur valencian a alors prévenu l'arbitre qu'il quittait le terrain, suivi par tous ses coéquipiers solidaires.

Le jeu a finalement repris au bout d'un quart d'heure, mais sans Mouctar Diakhaby, qui a préféré rester en tribunes mais qui a demandé au reste de l'équipe de retourner sur le terrain pour battre Cadix, ce qui n'arrivera pas puisque Valence s'inclinera.

"On nous a dit que l'on devait rejouer parce que sinon on allait perdre les trois points, voire plus. C'est Diakhaby qui nous a demandé de jouer, sinon on ne l'aurait pas fait. (...) Lui nous a dit qu'il ne voulait pas rejouer. Diakhaby est effondré. Ca a été une insulte très laide que je ne vais pas répéter", a réagi après la rencontre son coéquipier Gaya.