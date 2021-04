Indochine reporte sa tournée : le concert prévu à Lyon repoussé en 2022

Le groupe Indochine devait se produire au Parc OL de Décines le 26 juin prochain dans le cadre de sa tournée "Central Tour" ayant pour objectif de célébrer ses 40 ans.

"On est obligés de reporter à 2022, on ne peut pas laisser les gens dans l’incertitude", a fait savoir ce mardi soir le chanteur Nicola Sirkis mettant en avant le contexte sanitaire. "Il vaut mieux être raisonnable, et, malheureusement, reporter tout à l'été prochain. C'est "chiant", c'est sûr ; décevant, c'est sûr ; surtout pour le public qui avait réservé longtemps à l'avance. On ne fêtera pas nos 40 ans, mais nos 41 ans, ce sera encore plus fort !", a ajouté le leader d’Indochine.

Les fans devront donc patienter une année supplémentaire pour voir le groupe. La tournée anniversaire d’Indochine débutera au Stade de France le 21 mai 2022. Le concert à Lyon aura lieu le 25 juin.

A noter que les billets de cette année restent valables. Ils seront remboursables en cas de non-disponibilité en 2022.