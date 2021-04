Policier mortellement percuté par un bus lors d'une course-poursuite près de Lyon : condamné à de la prison ferme, le fuyard fait appel

L'individu était jugé pour homicide involontaire, blessures involontaires et refus d'obtempérer pour avoir tenté de fuir un contrôle de police municipale le 5 novembre 2014 à Vénissieux. Pris en chasse, il avait emmené les forces de l'ordre jusqu'à Saint-Priest à bord de sa voiture volée. C'est là que ses poursuivants avaient accéléré et emprunté la voie de gauche à contresens route de Lyon pour tenter le bloquer. Décision malheureuse car un bus arrivait à ce moment-là et percutait violemment et de plein fouet le véhicule de police, tuant l'un de ses occupants, Yassine Zobiri, et blessant deux autres fonctionnaires.

Quatre ans de prison avaient été requis à l'encontre du chauffard, qui s'était rendu de lui-même au commissariat d'Auxerre après s'être réfugié quelques jours chez sa famille. Ce dernier avait reconnu les faits, mais estimait que les policiers étaient également responsables de l'accident.