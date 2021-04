Vos annonces légales et judiciaires sont publiables sur LyonMag.com !

La préfecture du Rhône a décidé cette année d'accorder au site de la rédaction, Lyonmag.com, l'agrément qui vous permettra, demain, de pouvoir y publier vos annonces légales et judiciaires.

Cette annonce vient concrétiser nos efforts fournis pour proposer aux lecteurs un contenu et un contenant d'une qualité en hausse constante. Notre nouveau site Internet, lancé fin janvier, nous permet d'avoir de fortes ambitions, confortées par la certification ACPM, qui prouve, chiffres de fréquentation à l'appui en mars, que Lyonmag.com est le premier site d'informations 100% lyonnaises et le 75e site le plus consulté de France avec plus de 5,5 millions de visites mensuelles !

Dès ce mois d’avril, toute personne ou entité souhaitant créer son annonce légale diffusée sur Lyonmag.com peut donc se rendre sur notre plateforme sécurisée créée avec monannoncelegale.com. En quelques minutes, votre texte est enregistré, avec la possibilité de programmer sa publication.